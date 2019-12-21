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21.12.2019 00:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Химки" победили "Жальгирис" в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Трисвятский
Подмосковные "Химки" в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке в Мытищах переиграли литовский "Жальгирис" (Каунас) со счетом 83:74. Этот успех позволил российской команде выйти на положительный баланс побед и поражений (8-7), закрепиться в зоне попадания в плей-офф, куда в итоге попадут восемь сильнейших участников из 18.
Фото: https://bckhimki.com/ Фото: https://bckhimki.com/
Фото: https://bckhimki.com/
Фото: РИА Новости
Баскетболисты УНИКСа вышли в топ-16 Кубка Европы

Наставник безоговорочного лидера нашей Единой лиги Римас Куртинайтис выпустил в стартовом составе Алексея Шведа, Сергея Карасева, американца Девина Букера, шведа Йонаса Жеребко и серба Стефана Йовича. Пока еще продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы такой важный исполнитель, как латвийский форвард Янис Тимма.

Хозяева "Арены Мытищи" бодро начали встречу и к середине стартовой четверти после дальнего попадания Букера оторвались на девять очков - 13:4. Но вскоре гости счет сравняли, хотя под занавес первой десятиминутки впереди снова были химчане - 21:16. И на большой перерыв соперники ушли все с той же пятиочковой разницей - 38:33.

Под занавес третьей четверти оппонентам снова пришлось начинать фактически с нуля - 49:49. Выручил лучший бомбардир российского клуба Алексей Швед - в течение 30 секунд он совершил два подряд точных трехочковых броска, что заметно приободрило подмосковных баскетболистов. В самом начале заключительного периода издали в очередной раз попал и отлично отыгравший этот матч Йович - уже 60:49. Серб продолжал метко обстреливать кольцо соперника, ему удалось набрать 11 подряд (!) очков своей команды. Стефан словно устроил соревнование со Шведом за лавры лучшего бомбардира матча. После серии попаданий Йовича и Алексей был точен из-за трехочковой дуги. Так что все попытки "Жальгириса" организовать погоню разбивались нашими снайперами.

Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
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В итоге оба героя встречи набрали по 25 очков. У Йовича пять дальних попаданий из шести попыток, у Шведа - шесть из девяти. Отметим также идеальную реализацию штрафных бросков игроками "Химок" - сто процентов (11 из 11). В составе "Жальгириса" самым результативным стал австралийский центровой Джок Лэндейл, набравший 24 очка.

Актуальная статистика показывает, что "Химки" отлично выступают дома - шесть побед в семи матчах. Немаловажным фактором является бешеная поддержка трибун. Причем менеджмент клуба на каждую игру Евролиги организует бесплатные автобусы до "Арены Мытищи" как из Химок, так и от станции столичного метро "Бабушкинская". Движение специального транспорта после матчей есть и в обратном направлении.

- Мы проделали отличную работу в защите, на подборе, а также нашли резервы в нападении, так как обычно делаем по 17-18 потерь, и именно в этом компоненте нужно улучшать игру, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК "Химки" Римас Куртинайтис. - Также мы показали отличную энергию и самоотдачу, что особенно требовалось от команды, так как подготовить что-то особенное на неделе с двумя календарными матчами Евролиги достаточно сложно.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
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Один из главных действующих лиц "Химок" Стефан Йович уважительно отнесся к соперникам из литовской команды и рассказал, о чем шла речь при установке на противостояние с клубом из Каунаса: "У нас большая победа, ведь " Жальгирис" играл плотно все сорок минут чистого времени. Это хорошая команда, однако, мы показали хорошее движение в защите, именно оборона стала ключевым фактором успеха. Самое главное - надо было держаться сосредоточенными от начала до конца встречи. Пару дней назад мы пропустили девять очков за минуту и проиграли матч "Олимпиакосу". Это первое, о чем мы говорили утром, когда готовились к игре".

Все результаты 15-го тура Евролиги:

"Химки" (Московская область, Россия) - "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 83:74;

"Эфес" (Стамбул, Турция) - ЦСКА (Москва, Россия) - 80:81;

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 81:84;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 88:79;

"Милан" (Италия) - "Валенсия" (Испания) - 78:71;

"Баскония" (Витория, Испания) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 55:77;

"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 88:81;

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Барселона" (Испания) - 67:77;

АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - "Альба" (Берлин, Германия) - 93:81

Положение команд:

1. "Реал" - 12 побед - 3 поражения;

2. "Барселона" - 12-3;

3. "Эфес" - 12-3;

Фото: iStock
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4. "Маккаби" - 11-4;

5. ЦСКА - 10-5;

6. "Панатинаикос" - 9-6;

7. "Химки" - 8-7;

8. "Милан" - 8-7;

9. АСВЕЛ - 7-8;

10. "Олимпиакос" - 6-9;

11. "Валенсия" - 6-9;

12. "Црвена Звезда" - 6-9;

13. "Баскония" - 6-9;

14. "Бавария" - 6-9;

15. "Фенербахче" - 5-10;

16. "Альба" - 4-11;

17. "Зенит" - 4-11;

18. "Жальгирис" - 3-12.

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