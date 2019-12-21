Министр внутренних дел РФ открыл в Орле дом для семей полицейских

Служебное жилье в новой многоэтажке в Орле получило полсотни семей сотрудников полиции. На торжественный ввод дома в эксплуатацию приехал глава МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

Как сообщили в пресс-службе министерства, здание на улице Гайдара было построено для личного состава регионального главка, транспортной полиции и Орловского юридического института МВД. Во всех 90 квартирах есть газовые плиты, сантехника, входные металлические двери и окна из ПВХ с двойным стеклопакетом. Подъезды оборудованы пандусами, во дворе - детская игровая площадка и парковка для автомашин.

- Для органов внутренних дел в городе построен уже шестой такой объект, что в общей сложности позволило предоставить квартиры 450 нашим сотрудникам и ветеранам. И сейчас 52 семьи получат долгожданные ключи от своего жилья, - сказал Колокольцев. - Для тех, кто все свое время отдает службе, очень важно иметь за спиной надежный тыл и уверенность в завтрашнем дне.