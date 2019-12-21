Губернатор Приморья высказался об отдыхе 31 декабря

Выбор относительно графика работы в канун Нового года должны сделать сами предприятия и организации Приморья. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко. Однако, по его словам, руководителям следует опираться на мнение людей.

- Лично я 31-го буду работать, точно так же, как и те структуры, которые отвечают за жизнеобеспечение города и края, главы муниципальных образований тоже будут на местах находиться. Это важно, чтобы праздники прошли спокойно. Но считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора - отдыхать 28 декабря или 31 декабря. Особенно это важно для женщин. Им нужно сделать прическу, подобрать наряд, приготовить что-то - это целое мероприятие. Мы все понимаем. Зачем давать какие-то указания? Решения такие должны приниматься на местах, - приводит сайт администрации Приморья слова главы региона.

Как добавил Олег Кожемяко, сотрудницы краевой администрации смогут уйти домой раньше по согласованию с курирующими вице-губернаторами и директорами департаментов.

Кстати, опрос общественности, который провела администрация края, показал, что приморцы в большинстве своем готовы лучше выйти на работу в субботу, 28 декабря, но 31-го уже начать отдыхать.

Напомним, в некоторых регионах ДФО - например, в Якутии, Амурской и Сахалинской областях - 31 декабря уже объявили выходным днем.