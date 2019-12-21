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21.12.2019 06:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Текст: Инесса Доценко

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.

Росавиация уточнила, сколько пассажиров можно перевезти по сниженным тарифам

Напомним, воспользоваться этими льготами могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60-ти (для женщин - свыше 55-ти), инвалиды I группы любого возраста (и их сопровождающие) или инвалиды с детства II и III группы, а также многодетные родители.

Для жителей Дальнего Востока в силу географического положения территории возможность улететь по субсидируемым тарифам особенно важна. Билеты по этим льготам вдвое дешевле даже низких плоских тарифов "Аэрофлота". Например, судя по информации на сайте ведущего авиаперевозчика, путешествие в одну сторону из Владивостока до Москвы обойдется всего в 7400 рублей, из Хабаровска - в 7200, Южно-Сахалинска - в 7300, Петропавловска-Камчатского - в 7500 рублей. За перелет Хабаровск - Южно-Сахалинск потребуется отдать 1000 рублей, Владивосток - Петропавловск-Камчатский - 6000, Хабаровск - Новосибирск - 5700 рублей.

ПАО "Аэрофлот" планирует осуществлять полеты по 19 маршрутам, S7 Airlines - по 37-ми. Всего из федерального бюджета на обеспечение субсидированных перевозок в 2020 году выделили 5,8 миллиарда рублей. Выполнять рейсы будут 14 компаний.  

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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