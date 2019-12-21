Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Бывший и действующий сотрудники органов МВД в Кабанском районе республики задержаны по обвинению в жестокой расправе над двумя местными жительницами. Преступление было совершено более 17 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Раскрыть преступление долгое время не удавалось. Недавно же опытные следователи обратили внимание на мелкие детали уголовного дела, которые позволили установить личности злодеев.

- По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в "Клюквенную падь"… где стали употреблять спиртные напитки, - пояснили в республиканском СУ СК. - Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники органов при помощи топора расправились с потерпевшими.

После проверки этой версии были задержаны два мужчины, которые на момент совершения преступления работали в местной милиции. Один служит в том же отделе МВД до сих пор, другой вышел на пенсию и устроился в службу безопасности одного из бурятских предприятий.

Задержанным предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном группой с целью скрыть другое преступление. Оба содержатся под стражей.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Бурятии и республиканского УФСБ устанавливают картину происшедшего 17 лет назад. Возможно, к преступлению было причастно еще нескольких полицейских.