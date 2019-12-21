В Башкирии выпустили на свободу директора финансовой пирамиды

В Стерлитамаке вынесли приговор учредителю и экс-директору финансовой организации "ДревПром" Евгению Сундукову.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, но оправдали по статье"Легализация (отмывание) денежных средств".

Евгению Сундукову назначили наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима вместо 19 лет, о которых просила прокуратура. Учитывая, что он уже отбыл более шести лет в следственном изоляторе, его отпустили на свободу. Также как и его соучастников, которые либо уже отбыли назначенные сроки в изоляторе, либо получили условное наказание.

Однако прокуратура города Стерлитамака с таким приговором не согласна и собирается обжаловать решение суда.

Напомним, уголовное дело на руководителей "ДревПрома" завели еще в 2014 году. По данным следствия, финансовая компания обещала клиентам постепенно выплатить их банковские кредиты, но при условии, что 20-30 процентов от этой суммы они внесут в кассу "ДревПрома".

Кредиты первых клиентов выплачивались за счет новых "вкладчиков". Однако затем фирма перестала выполнять свои обязательства. От действий мошенников пострадали более восьми тысяч человек. Общая сумма ущерба - полмиллиарда рублей.