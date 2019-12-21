В Башкирии в страшной аварии погибли три человека

21 декабря в Абзелиловском районе при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека и пять пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, авария произошла в половине шестого вечера по московскому времени на автодороге Аскарово-Давлетово, в километре от села Кушеево. Столкнулись автомобили Škoda Fabia и ЗАЗ Chance.

По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли на месте. Четверых пострадавших, в том числе 14-летнего подростка, увезли в Абзелиловскую центральную райбольницу. Они получили травмы различной степени тяжести. Еще одного пострадавшего увезли в больницу на попутном автомобиле.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.