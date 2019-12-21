В Самарской области завели дело на поставщиков мяса в детсады и школы

В Самарской области возбудили уголовное дело за сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Под подозрение попали две фирмы , которые поставляли мясную продукцию в детские учрежедния в городе Тольятти.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, в декабре этого года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу, которая не отвечает требованиям безопасности.

Дело завели по части 2 статьи 238 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством является тот факт, что незаконные действия были совершены в отношении товаров, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Подозреваемые в совершении преступления лица устанавливаются. Проводятся криминалистические экспертизы, которые помогут выявить качество поставляемой продукции.