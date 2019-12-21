СК возбудило дело из-за гибели рабочих в Тулуне

Следователи изучат обстоятельства смерти трех рабочих, которые проводили восстановительные работы в пострадавшем от паводка Тулуне.

Как сообщили в СК по Иркутской области, в связи с произошедшим возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

По версии следствия, вечером 20 декабря 2019 года на улице Песочная города Тулуна при производстве земляных работ произошел обвал грунта. На месте обрушения погибли три человека. Еще двое - пострадали, сейчас они находятся в больнице.

Согласно указанного адреса в Тулуне располагается детский дом - "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей". Пострадавшие вели работы по укреплению подпорной стены этого объекта. Ранее сообщалось, что на ремонт местного детского дома планируется направить 28 миллионов рублей.

Сейчас на месте ЧП находятся следователи СК по региону. Они производят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, мощное наводнение в Иркутской области произошло в конце июня нынешнего года, вторая волна паводка пришла в июле. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Одним из самых сильно пострадавших оказался город Тулун.