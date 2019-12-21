В Новокузнецке в ДТП со "скорой" погибла фельдшер

В Кузбассе полиция устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в которой один человек погиб и двое пострадали.

- ДТП произошло на 205 километре автодороги "Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк", - сообщает УМВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, водитель возвращавшейся с вызова "неотложки" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗелью.

В результате ДТП погибла 68-летняя фельдшер скорой помощи. Водителей двух транспортных средств госпитализировали с различными травмами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".