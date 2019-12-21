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21.12.2019 19:18
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Текст: Максим Домчев
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Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? 🤔Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? 👊🏻Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... 💪🏻И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???😉😉😉🤜🏻🤛🏻⏳

Публикация от @ za_kadyrova_95eng

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к бойцу ММА Александру Емельяненко и вызвал его на поединок.

Свое обращение глава Чечни разместил в Instagram. Рамзан Кадыров поинтересовался у своих подписчиков, где же лучше провести бой против Александра Емельяненко и обещал преподать ему урок.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Кадыров снялся в шуточном ролике блогера

"Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной "клетки" ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, "порхая как бабочка и жаля как оса"? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?" - сказал в видеообращении президент Чеченской республики.

Ранее Александр Емельяненко договорился о бое против дагестанского бойца ММА Магомеда Исмаилова. Пока сроки поединка не определены, но Исмаилов уже пообещал не просто победить, а сделать это с улыбкой.

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