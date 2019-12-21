Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Росстат по просьбе "Российской газеты" подсчитал стоимость новогоднего стола.

В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента. При этом больше всего, как рассчитали в Росстате, подорожали сыры - 11,17 процента, сливочное масло - на 10,36 процента и апельсины - на 10,87 процента. А вот красная икра подешевела на 4,97 процента, свежие огурцы - на 8,96 процента.

По данным Росстата, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки - в 9528,58 рубля. Это почти в 1,5 больше, чем в среднем по России. Дешевле всего собрать праздничное застолье в Ингушетии - потребуется 3500 рублей.

Москвичи в среднем на праздничное застолье потратят 7933,34 рубля. Это на 2,28 процента больше, чем в прошлом году. Жители Северной столицы выложат на угощение близких и друзей 7060,66 рубля (на 1,63 процента больше, чем в 2018 году). Крымчанам стол обойдется в 6821,95 рубля.

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