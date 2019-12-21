В Апатитах подростки напали на полицейских

В Мурманской области стартовала процессуальная проверка по факту нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел вчера, 20 декабря, в городе Апатиты возле дома культуры по улице Ленина. Вечером группа подростков избила двух полицейских, которые находились на дежурстве.

Тяжесть вреда, причиненного сотрудникам УМВД, установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас пострадавших направили на медицинское освидетельствование.

Личности подростков установлены, их опрашивают следователи. По результатам доследственной проверки специалисты примут процессуальное решение.