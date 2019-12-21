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21.12.2019 17:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Апатитах подростки напали на полицейских

Текст: Ульяна Вылегжанина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мурманской области стартовала процессуальная проверка по факту нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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Инцидент произошел вчера, 20 декабря, в городе Апатиты возле дома культуры по улице Ленина. Вечером группа подростков избила двух полицейских, которые находились на дежурстве.

Тяжесть вреда, причиненного сотрудникам УМВД, установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас пострадавших направили на медицинское освидетельствование.

Личности подростков установлены, их опрашивают следователи. По результатам доследственной проверки специалисты примут процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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