Петербургские врачи спасли младенца с опухолью сердца

Новообразование обнаружили, когда Виктории был месяц. Вскоре сердце малышки перестало работать нормально, что угрожало ее жизни. Но во многих российских клиниках, куда обращались родители, разводили руками. Врачи поясняли: у них нет ни опыта, ни необходимого оборудования, что проводить подобные операции таким маленьким пациентам.

Никто не брался даже сделать биопсию - взять маленький кусочек опухоли, чтобы выяснить, доброкачественная она или нет.

О том, что врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета готовы провести операцию, родителям сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Специалисты честно предупредили, что такие манипуляции они будут выполнять впервые. Но обещали сделать все, что от них зависит, чтобы помочь Вике.

Ребенка экстренно госпитализировали в кардиохирургическое отделение перинатального центра вуза. Лучшие детские хирурги впервые в РФ провели биопсию опухоли сердца у такого маленького пациента. Оказалось, что образование доброкачественное, но имеет злокачественное течение. Кроме того, опухоль проросла в межжелудочковую перегородку со стороны двух отделов сердца, что усложняло хирургические манипуляции.

В рамках подготовительного этапа специалисты создали 3D-модель сердца Вики и опухоли, отработав с помощью этой модели все действия. Сама операция длилась 12 часов. Кардиохирурги удалили 50 процентов опухоли со стороны правого желудочка. Со стороны левого удалить новообразование пока технически невозможно.

Но самое главное, что операция позволила устранить кардиологические симптомы, угрожающие жизни ребенка. Врачи полагают, что опухоль прекратит расти. Удаленного объема должно быть достаточно, чтобы ребенок вырос и хорошо себя чувствовал.