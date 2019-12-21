В Ленобласти восстановили движение на трассе после смертельного ДТП

Движение на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, где произошло ДТП с двумя погибшими, восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, массовая авария с участием шести автомобилей случилась сегодня, 21 декабря, в 05.35 на 142 километре трассы "Скандинавия". Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковыми автомобилям. В районе ДТП производились ремонтные работы.

Удар привел к возгоранию трех легковушек. В результате ЧП два человека погибли, один госпитализирован.

Трассу перекрыли на несколько часов, объезд осуществлялся через город Выборг. Сейчас движение по "Скандинавии" идет в штатном режиме. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.