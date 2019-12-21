На Кубани со дна Черного моря подняли фрагменты Пе-2 времен ВОВ

Водолазы спасательного судна "Эпрон" подняли у берегов Кубани фрагменты советского пикирующего бомбардировщика "Пе-2". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Поисковая операция проходит в районе приморского поселка Джубга. Находку обнаружили на глубине 80 метров. Со дна моря водолазы подняли 2 двигателя и часть крыла. Работы по подъему фюзеляжа и второго крыла приостановлены в связи с ухудшением погоды и будут продолжены в ближайшее время.

"Перед началом работ место "захоронения" самолета было осмотрено с помощью телеуправляемого подводного аппарата. Все поднятые на поверхность фрагменты специалисты очистят от ила и в случае обнаружения данных, позволяющих идентифицировать самолет (заводские номера двигателей, пулеметов), передадут данные в профильные организации, чтобы пролить свет на судьбу бомбардировщика и его экипажа, - сообщили в министерстве обороны РФ.

Кстати

Пе-2 по прозвищу "Пешка" стал самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком, который когда-либо выпускался в СССР. Всего с 1940 по 1945 год было выпущено 11 427 самолетов этой серии.

Экипаж состоял из командира-пилота, штурмана и стрелка-радиста. В годы войны Пе-2 использовались они не только в сухопутной, но и в морской авиации - в сентябре-декабре 1941 года он наносил удары по немецким войскам, рвущимся к Севастополю.