Под Волгоградом в ДТП с автобусом пострадали четыре иностранца

Сегодня утром на 188-м километре трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинск произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали люди. Об этом сообщает ТАСС.

Заказной автобус, в котором ехали 57 граждан Узбекистана, в условиях тумана на нерегулируемом перекрестке столкнулся с грузовиком и съехал в кювет.

По информации регионального МВД, пассажиры автобуса ехали в пункт пропуска на границе с Казахстаном в Саратовскую область.

В результате ДТП три человека госпитализированы, среди них - пассажиры из Узбекистана и водитель автобуса из Казахстана. Еще один пострадавший после оказания помощи на месте от госпитализации отказался.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, у них закрытые черепно-мозговые травмы, рваные раны и переломы.