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21.12.2019 11:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре школьники сбросили кирпич на маму с детьми

Текст: Анна Юркова

В столице Кубани полицейские нашли двух школьников, которые сбросили с балкона многоэтажки кирпич на маму с двумя детьми.

Фото: iStock
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По данным пресс-службы УМВД России по городу Краснодару, инцидент произошел 19 декабря на улице Героя Яцкова. Поступок детей зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах, появившихся в соцсети, видно, что школьники, один из которых держал кирпич, подобранный с ближайшей клумбы, проникли в подъезд высотного дома. Они поднялись на верхний этаж. А спустя время на тротуар рухнул кирпич, буквально в нескольких сантиметрах от проходившей в этот момент мамы с маленькими детьми. От удара он разлетелся на куски. Трагедии удалось избежать по счастливой случайности.

- В полиции установили личности детей, совершивших этот поступок. Нарушителями оказались ученики начальной школы № 102. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет", - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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