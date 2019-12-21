Нарколог назвал вещества, которые чаще всего убивают подростков

Эксперты пока не вынесли официальное заключение, что послужило причиной смертельного сердечного приступа у подростка в Екатеринбурге, случившегося на этой неделе. В качестве одной из вероятных версий правоохранители рассматривают употребление наркотического препарата. Предположительно его могли дать парню знакомые, чтобы подсадить на "наркоту". Причем, это вещество могло быть каким угодно, - от сильнодействующего "взрослого" до считающегося безобидным у подростков снюса. Все они в равной степени, по мнению специалистов, могли вызвать остановку сердца.

Доза превышена в 200 раз

Известно, что мировая индустрия наркотиков выдает каждый день очередной новый синтетический препарат. Какие сегодня в "моде" у подростков, чем они опасны? Об этом "РГ" рассказал главный врач Областной наркологической больницы (Екатеринбург) Антон Поддубный.

- Один из самых популярных это снюс, - бестабачная смесь, но с содержанием огромной дозы никотина, причем, продается она без всяких ограничений в виде пакетиков, пластинок, пастилок и даже леденцов. Сравните, если в одной сигарете содержится от одного до полутора миллиграммов никотина, то в одной пластинке снюса его может быть - от 20 до 200 мг. То есть доза при разовом употреблении оказывается превышена практически в двести раз (!). Один мой знакомый курильщик со стажем, взрослый мужик, признался, что не может продержать этот снюс больше пяти минут. А подростки бравируют друг перед другом. Есть у них даже свои категории по употреблению снюса - лайт (легкий), хард (тяжелый) и т. д. Некоторые держат пакетик по получасу, час.

В какой-то степени снюс - аналог насвая, если кто не знает, последний - это куриный помет (всасывание активных веществ происходит через слизистую, то есть минуя печень, вещество поступает сразу в кровь).

Вообще снюс запретили продавать еще три года назад (насвай - пять лет назад). Но только в виде табачных листьев, поэтому торговцы и изготовители моментально обошли запрет. Снюс теперь без табака, но с убойной дозой никотина. Смеси могут приятно пахнуть мятой, иметь вкус фруктов, ягод, кока-колы. Почему не съесть такую конфетку?

- Снюс активно рекламируют даже звезды, эти смеси позиционируются как альтернатива курению, - говорит Антон Поддубный. - Особенно много такой рекламы в аэропортах, стоят большие баннеры: съел леденец, и не тянет курить в полете. Создается иллюзия, что это не вредная, а даже полезная смесь.

Поможет ли запрет

Подростки на это активно ведутся. Так, эксперты "Трезвой России" фиксируют активное использование снюса среди несовершеннолетних с прошлого года. Из опрошенных активистами 4000 школьников в возрасте от десяти до семнадцати лет каждый знал, что такое снюс, и каждый четвертый хоть раз его пробовал. По данным ОНФ, в самых популярных сообществах о снюсе и его аналогах в "ВКонтакте" состоят больше 100 тысяч человек, на публичные страницы отдельных производителей подписаны по несколько тысяч.

Мог ли хотя бы теоретически снюс вызвать смерть подростка от сердечного приступа в Екатеринбурге? Да, вполне, считает Антон Поддубный. Тем более подобные случаи в России уже случались. Организм подростков явно не подготовлен к таким "лошадиным" дозам никотина.

- Помню, как в моем детстве отцы часто учили бросать курить сыновей, если вдруг заставали с сигаретой. Заставляли выкурить всю пачку, чтобы навсегда вызвать отвращение к куреву. Реакция организма была ужасной - тошнота, рвота, сердце колотится. Вот и представьте, что хотя бы примерно может испытать мальчишка, если он разом употребит не пачку, а сотню доз никотина, содержащихся в одной сигарете, - говорит Антон Поддубный.

Месяц назад в Госдуму поступил законопроект о запрете на торговлю любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин, а также об ужесточении административной ответственности в случае нарушения. Но закон еще предстоит принять. Пока никотиновых смесей на прилавках хоть завались. Между тем опасные "подушечки" наносят непоправимый вред, который выражается в развитии онкологических заболеваний полости рта, желудка и поджелудочной железы, замедлении и остановке роста, ослаблении иммунитета и повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям.

- Запрет в данном случае, конечно, необходим, - говорит Антон Поддубный, - но еще важнее, чтобы был контакт родителей и детей в семье. Чтобы в принципе подросткам не хотелось бы употреблять никакую дрянь. Знаете, я иногда думаю, не будь под рукой ничего, будут пытаться делать дурь из чего угодно, даже из воды. Мы уже пережили эпоху клея, ацетона и т. д, - запретить можно вообще все, что нас окружает. Не надо забывать о глубинных причинах явления, что заставляет подростка нюхать, глотать и т. д.

Как "отключить" газ

К слову, на Ямале на днях уже приняли региональный закон, запрещающий продавать подросткам снюс и газовые зажигалки. Сниффинг, для которого используются зажигалки, - еще одно из сегодняшних модных детских увлечений по всей стране. Это разновидность токсикомании. Уже известно несколько случаев гибели подростков в результате гипоксии. Часто подростки не ограничиваются газовыми зажигалками. Используют баллоны с бытовым газом. Так, на одной из вечеринок в Тюмени несколько месяцев назад отравились газом сразу несколько подростков. Один парень погиб.

Печально, что других это не останавливает.

По словам наркологов, в ходу сейчас по-прежнему и весь спектр синтетической наркоты, которую распространяют в закладках. Если набрать в поисковике слово "закладки", с ходу выпадет несколько десятков интернет-магазинов, открыто торгующих наркотиками. На первой странице сайта - крупно - фото товара и цена за дозу в граммах. Есть даже акции: "Только сегодня при покупке товара - подарок", и благодарные отзывы покупателей. Словом, все по правилам интернет-ретейла, за исключением одного - товар вам курьер доставит не лично в руки, его нужно найти по координатам GPS, адресу и фото, которые вам скинут после оплаты наркотика. Крупные магазины предлагают "закладки" товара практически в любом городе страны, в шаговой доступности.

Кто делает закладки

Кто распространяет наркотики, делает так называемые "закладки", на сленге - "клады"?

Это могут быть студенты, врачи, семейные пары, пенсионеры, отмечают в Управлении по борьбе с оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области. Профессия и возраст большого значения не имеют. Когда люди клюют на заработок, наркодилеры предлагают закладчикам заработать по 40 000 рублей в неделю. В среднем за месяц в области проходит десять задержаний несовершеннолетних. Как правило, сами они наркотики не употребляют, многие - из вполне благополучных семей. А вот срок, который грозит им по статье за сбыт и распространение наркотиков, - 8-10 лет.

О масштабах явления говорит лишь один из примеров работы оперативников. Получив сообщение о размещении 500 "закладок", полицейские собрали за два часа в обозначенных местах 94 "закладки", 406 за это короткое время успели забрать потребители дури. Иными словами, более 400 наркоманов за это время получили дозу.

И это только одна из поставок интернет-магазина. Как отмечает главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, опасность применения синтетических наркотиков заключается в том, что эффект привыкания начинается уже от одного-двух употреблений. Таких пациентов полно в психиатрических клиниках.

Почему их не закроют

Возникает вопрос: почему не прикроют раз и навсегда интернет-магазины, торгующие наркотой? Как отмечают эксперты, сегодня это невозможно сделать технически. Закрывая какой-нибудь один "нарко", через минуту возникает "нарко 2" или "нарко 3". Дело в том, что сам хостинг находится в других странах. Сам владелец интернет-магазина к наркотикам лично не прикасается. Товар закупают его агенты. Операторы магазинов контролируют закладчиков, сбрасывают им контакты, дают задание, следят за возвратом товара и тоже лично не держат в руках наркотики. И никто в этой системе не знает друг друга. За исключением тех, кто сидит на самом верху.

Сегодня мировой наркобизнес устроен принципиально иначе, чем еще лет десять назад. Зачем выращивать плантации коки, марихуаны, когда в любой точке мира можно открыть лабораторию и производить суррогаты. 70-80 процентов наркотиков на рынке - синтетические аналоги натуральных наркотиков. Существуют сотни формул таких веществ. Стоят они почти в 10 раз дешевле. Но и последствия употребления синтетики в десятки раз страшнее воздействия натуральных.

Ликбез для родителей: признаки того, что подросток "закладчик":

- У него появилось много денег.

- Пользуется QIWI-кошельком.

- Имеет карты на других владельцев.

- Покупает дорогие вещи.

- Часто уходит из дома.

- Закрывается в своей комнате.

- У него можно найти весы, упаковку для "закладок", респиратор.