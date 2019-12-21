В Екатеринбурге новогодний корпоратив закончился стрельбой

Один человек пострадал в ходе празднования предстоящего Нового года в одном из кафе Екатеринбурга. Официант, обслуживавший гостей, получил две пули из травматического пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел в баре "Огонек". Согласно информации полиции, один из участников корпоратива изрядно перебрал в ходе застолья спиртного. Выхватил находившийся у него травматический пистолет ИЖ-79 и начал палить по оказавшемуся поблизости сотруднику заведения общественного питания.

В результате мужчина получил серьезные травмы различной степени тяжести. Ему пришлось оказывать медицинскую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

Приехавшая по вызову полиция задержала стрелявшего. Он находится в дежурной части, для выяснения обстоятельств произошедшего.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия" или ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство".

Участники мероприятия рассказали полиции, что пистолет был частью образа пьяного хулигана. На корпоратив он пришел в костюме ковбоя.