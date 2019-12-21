Рождественская месса впервые за 200 лет не пройдет в Нотр-Даме

Впервые со времен Французской революции в Cоборе Парижской Богоматери на Рождество не будет проводиться полуночная месса, сообщил портал voanews со ссылкой на настоятеля Патрика Шовэ.

По словам священника, Рождественские мессы в соборе проводили даже во время Первой и Второй мировых войн. Службы прерывались лишь на некоторое время после 1789 года.

Шове пояснил, что после пожара в апреле все богослужения перенесены в церковь Сен-Жермен-л'Осерруа у Лувра. Из-за инцидента церковный хор лишился постоянной "прописки". Туда перенесли уцелевшую статую Богоматери с Младенцем Иисусом на руках, где соорудили деревянную кафедру. Ожидается, что реставрация собора начнется в 2020 году.

Напомним, в соборе Парижской Богоматери 15 апреля на строительных лесах возник сильный пожар. В результате обрушился шпиль, сгорела и расплавилась крыша, однако несущие конструкции уцелели.