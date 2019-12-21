Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере в UFC

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов на турнире UFC в Южной Корее уступил бразильцу Раони Барселосу единогласным решением судей.

В южнокорейском Пусане проходит турнир UFC Fight Night 165. В одном из поединков вечера в октагон вышел российский боец Саид Нурмагомедов. Он не является родственником чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, однако из-за фамилии к нему всегда приковано повышенное внимание.

27-летний россиянин встречался с представителем Бразилии Раони Барселосом. В первом раунде бойцы проверили друг друга на прочность в стойке, причем россиянин выглядел предпочтительнее своего соперника. Во втором отрезке боя бразилец старался перевести россиянина в партер, и тут уже сложнее было отдать кому-то предпочтение. Третий раунд остался за бразильцем, который сумел сделать тейкдаун и сумел использовать преимущество.

Все три рефери отдали победу Барселосу - двое насчитали 29:28, а третий арбитр первого раунда вероятнее всего не заметил. По его мнению, Барселос был лучше на протяжении всего боя.

Для Саида Нурмагомедова поражение стало первым в UFC и вторым в карьере в ММА при 15-ти победах. Барселос довел свой послужной список до 15-1.