Самолет рейсом из Гоа в Москву совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бакинского Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

Посадка была успешно совершена в 11:05 по местному времени (12:05 мск). Пассажиры находятся в транзитной зоне аэропорта, их обеспечат водой и питанием. За ними будет выслан другой самолет.

По некоторым данным, у лайнера отказали несколько генераторов, однако пилоты смогли совершить посадку в штатном режиме.