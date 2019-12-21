СДПГ выступила против санкций США в отношении "Северного потока-2"

Новости

Под Волгоградом в ДТП с автобусом пострадали четыре иностранца 13:00
В Самарской области завели дело на поставщиков мяса в детсады и школы 12:53
Косачев: РФ должна добиваться реализации "Северного потока-2" в срок 12:50
Nord Stream 2 будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2" 12:34
Кабмин поддержал усиление ответственности за пропаганду наркотиков в Сети 11:57
На авторынке начались новогодние распродажи 11:50
В Краснодаре школьники сбросили кирпич на маму с детьми 11:28
В Башкирии мать с двумя детьми отравились газом и попали в больницу 11:25
Губернатор Приморья высказался об отдыхе 31 декабря 11:10
Петербургские врачи спасли младенца с опухолью сердца 11:10
СК возбудило дело из-за гибели рабочих в Тулуне 11:00
В США запретили продажу сигарет и вейпа людям младше 21 года 10:47
Россия испытала новейший комплекс ПВО "Гибка-С" 10:21
Исследование: Американцы не могут позволить себе заплатить за медицину 10:20
Volkswagen завалит мир новинками 10:20
В Новокузнецке в ДТП со "скорой" погибла фельдшер 10:13
Рождественская месса впервые за 200 лет не пройдет в Нотр-Даме 10:09
В результате бунта в тюрьме Гондураса погибли 18 человек 09:59
"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальние рейсы 09:53
Полиция нейтрализовала самую крупную уличную группировку в истории Нью-Йорка 09:48
В Башкирии выпустили на свободу директора финансовой пирамиды 09:42
СМИ проследили перемещения охраны президента Трампа 09:39
Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников 09:21
Два человека погибли в массовой аварии на трассе "Скандинавия" 08:50
В Охе жители нескольких домов остались без тепла на трое суток 08:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
21.12.2019 12:55
Рубрика: В мире

СДПГ выступила против санкций США в отношении "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Коалиционная партия СДПГ выступает против введения США санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" и призывает не поддаваться на "шантажистские методы" Вашингтона, заявил председатель фракции в бундестаге Рольф Мютцених .
Фото: FOCKE STRANGMANN/EPA Фото: FOCKE STRANGMANN/EPA
Фото: FOCKE STRANGMANN/EPA

"ЕС и Германия, очевидно, не являются для президента Дональда Трампа партнерами, но платящими дань вассалами. Эти действия осложнят трансатлантические отношения", - цитирует политика информагентство DPA.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Захарова объяснила причины санкций в отношении "Северного потока-2"

Мютцених особо отметил, что Вашингтон покушается на независимость Европы. Однако Германия не прогнется под этими шантажистскими методами, сказал он. Введение санкций негативно скажется на трансатлантических отношениях.

Между тем с решительным осуждением ограничительных мер против "Северного потока-2" выступил Восточный комитет немецкой экономики, представляющий бизнес Германии. В заявлении говорится, что американцы игнорировали разрешения ЕС на реализацию проекта, консенсус всех стран-членов и международное право. При этом речь идет о гораздо большем, нежели единичном экономическом проекте. Решение США представляет собой "прямую атаку" на суверенитет и самоуважение ЕС.

Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут обеспечить потребителей дешевым природным газом, по меньшей мере, в десяти европейских странах после полной реализации проектов, и тем самым обеспечить конкурентоспособность экономики Европы.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Nord Stream 2 будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2"
Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
Небензя: Сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Белый дом заставил демократов отказаться от срочной военной помощи Киеву