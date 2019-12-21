СДПГ выступила против санкций США в отношении "Северного потока-2"

Коалиционная партия СДПГ выступает против введения США санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" и призывает не поддаваться на "шантажистские методы" Вашингтона, заявил председатель фракции в бундестаге Рольф Мютцених .

"ЕС и Германия, очевидно, не являются для президента Дональда Трампа партнерами, но платящими дань вассалами. Эти действия осложнят трансатлантические отношения", - цитирует политика информагентство DPA.

Мютцених особо отметил, что Вашингтон покушается на независимость Европы. Однако Германия не прогнется под этими шантажистскими методами, сказал он. Введение санкций негативно скажется на трансатлантических отношениях.

Между тем с решительным осуждением ограничительных мер против "Северного потока-2" выступил Восточный комитет немецкой экономики, представляющий бизнес Германии. В заявлении говорится, что американцы игнорировали разрешения ЕС на реализацию проекта, консенсус всех стран-членов и международное право. При этом речь идет о гораздо большем, нежели единичном экономическом проекте. Решение США представляет собой "прямую атаку" на суверенитет и самоуважение ЕС.

Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут обеспечить потребителей дешевым природным газом, по меньшей мере, в десяти европейских странах после полной реализации проектов, и тем самым обеспечить конкурентоспособность экономики Европы.