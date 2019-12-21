СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории

Ведомство Александра Бастрыкина напомнило, что оно занимается расследованием уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова.

Напомним, Родченков после бегства из страны был обвинён в злоупотреблении полномочиями. Он обманул экспертов Всемирного антидопингового агентства.

Официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко заявила, что Следственным комитетом России в январе и апреле текущего года переданы непосредственно в лаборатории копии электронных файлов АДЦ, а также свыше 5 000 биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности (аутентичности), а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.

Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям ВАДА в январе текущего года).

Сейчас ВАДА заявляет о манипуляциях в 2018-2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием.

Представитель Следственного комитета говорит, что полученные ими доказательства говорят "о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов".

Петренко подчёркивает, что СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

Наши иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи, заявляют в Следственном комитете.

И подчёркивают, что они заинтересованы в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами и международными спортивными организациями, в том числе по вопросу обмена результатами исследования электронного архива лаборатории для установления истины по делу.