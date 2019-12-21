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21.12.2019 09:39
Рубрика: В мире

СМИ проследили перемещения охраны президента Трампа

Текст: Александр Саможнев

С помощью специальной программы был проведен анализ отобранных наугад 50 миллионов сигналов сотовых телефонов в период с 2016 по 2017 год, принадлежащих 12 миллионам американцев. В результате, удалось проследить передвижения охраны президента Дональда Трампа, пишет газета The New York Times.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Издание утверждает, что потребовалось всего несколько минут, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа.

При этом основное уделялось изучению сигналов смартфонов, которые неоднократно фиксировались в непосредственной близости от министерств и ведомств в Вашингтоне, а также в закрытых для посторонних зонах аэропортов. С помощью программы удалось установить конкретного сотрудника спецслужбы, мобильный телефон которого фиксировался в Вашингтоне, а затем в поместье президента в Мар-о-Лаго. Анализ этих данных позволил определить место жительства сотрудника, его имя, имена членов семьи и маршруты их передвижений.

Секретная служба США отказалась комментировать результаты журналистского расследования и обсуждать закрытые сведения относительно охраны первого лица государства.

Газета также отмечает, что телекоммуникационным компаниям запрещено предоставлять данные о гражданах правительственным ведомствам, однако, нет законов, запрещающих передавать такие сведения частными компаниям. Подтверждением тому служит журналистское расследование.

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