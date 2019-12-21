США пригласили Китай на переговоры по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты направили КНР официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего.

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению. "Мы надеемся начать диалог как можно скорее и с нетерпением ждем ответа Пекина", - цитирует текст ТАСС.

В Вашингтоне убеждены, что возможные новые международные переговоры о контроле над вооружениями должны включать не только Россию и США, но и Китай. Об этом на прошлой неделе заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл. Однако Пекин до сих пор отказывался присоединяться к таким консультациям.