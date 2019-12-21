Суд вернул москвичке право на туалет

Москвичка, задолжавшая более 68 тысяч руб. за коммунальные платежи, заставила коммунальщиков вернуть ей доступ к канализации и даже компенсировать моральный вред. Зеленоградский райсуд пришел к выводу: долги долгами, но об отключении услуг надо уведомлять правильно.

"Высокие отношения" между "Жилищником" района Силино и жительницей Зеленограда Л. Фалькиери начались этим летом. Женщина по какой-то причине (в судебном решении об этом не говорится) несколько месяцев не платила за коммунальные услуги, и к концу июля терпение жилконторы лопнуло. Как уже писала "РГ", постановление правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений" позволяет ограничивать почти все ЖКУ кроме холодного водоснабжения и отопления в многоквартирных домах. Тогда "Жилищник" поставил на трубу заглушку. Мы уже описывали этот любопытный процесс: специалисты забираются на крышу, и потом с помощью зонда находят трубу, идущую из квартиры должника. Пара манипуляций - и все. Ни раковина, ни унитаз не работают.

Иной бы расшибся - да нашел деньги. Но Фалькиери пошла в суд. Она уверяла, что об отключении канализации ее никто не уведомлял. Просто 30 июля она, пардон, не смогла полноценно воспользоваться уборной. Думала - засор, вызвала слесаря. А тот пришел - и огорошил.

"То же правительственное постановление требует уведомлять должников об отключениях, - рассказал "РГ" столичный адвокат Владимир Постанюк. - Это нужно сделать за 20 дней до ограничения коммунальных услуг. Плюс - еще 10 дней после этого срока дается на выплату долга. Если условие не соблюдено - отключение незаконно, его нужно обжаловать в суде". Что и сделала Фалькиери.

На процессе представитель "Жилищника" настаивал, что Фалькиери еще в мае направляли заказное письмо. Однако доказать это не смог. Если бы она получила послание, в "Жилищник" бы вернулось подписанное уведомление о вручении. Если бы уклонилась, то неврученное письмо переслали бы обратно в "Жилищник". Ни уведомления, ни подписанного уведомления в управляющей компании не оказалось. Поэтому судья Оксана Заскалько обязала ответчиков убрать заглушку. Да еще и выплатить Фалькиери 1 тысячу руб. как компенсацию морального вреда.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Зеленоградского суда, в начале года в этой инстанцией рассматривалось аналогичное дело. И решение было тоже в пользу должника. Такие ситуации действительно периодически возникают во всем городе, но Мосжилинспекция всегда выступает за соблюдение всех процедур, отметили в пресс-службе ведомства. Тем более, что в ряде случаев УК подходят к "выбиванию" долгов формально, не изучая жизненные обстоятельства собственников. И о таких эпизодах сотрудники МЖИ часто узнают на личном приеме.

"Один из примеров - недавний случай с семьей с улицы Шолохова, - поделился с "РГ" начальник инспекции по ЗАО Артем Комаров. - Один собственник квартиры исправно платил за услуги, а другой оказался должником. В таком случае права добросовестных жильцов не должны ущемляться". В квартире на Шолохова живет девушка со своей мамой и детьми. Второй собственник - отец заявительницы, который давно развелся - уже лет 9 там не появляется. На квартиру приходят два счета за ЖКУ. Мужчина накопил 47-тысячный долг, а семья свою квитанцию оплачивает. Управляющая компания все равно прислала уведомление от отключении канализации. "Мы направили предостережение в УК, и коммунальщики сразу же отказались от своих намерений", - объяснил Комаров. Аналогичный случай не так давно произошел и с жильцами коммуналки на Большой Филевской. Там три комнаты: две платили, третья - нет. Жилинспекция не дала отключить всех, и теперь на должников придется воздействовать уже другими методами.