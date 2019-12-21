Сын легендарного чемпиона мира по боксу спровоцировал беспорядки на трибунах

Скандалом завершился боксерский поединок в Аризоне между Дэниэлом Джейкобсом и Хулио Сесаром Чавесом-младшим. Из-за отказа последнего от продолжения боя публика закидала боксера мусором, и его пришлось эвакуировать из зала.

Боксеры встретились на ринге в Аризоне в рамках полутяжелого веса, где экс-чемпион мира в среднем весе Дэеиэл Джейкобс проводил дебютный бой. Его соперником стал сын и полный тезка знаменитого мексиканского боксера, чемпиона мира в трех весовых категориях Хулио Сесара Чавеса. Чавес-младший когда-то подавал большие надежды, но потом все поняли, что до легендарного отца ему далеко, хотя все же один из чемпионских титулов у него когда-то был.

В поединке против Джейкобса Чавес точно не выглядел лучше своего оппонента, хотя время от времени все же показывал, что что-то от великого отца ему все же досталось. Однако после пятого раунда Чавес-младший решил отказаться от боя. При этом он сослался на перелом носа, хотя его великого отца подобное бы никогда не остановило.

В итоге Джейкобс был признан чемпионом, а почти 10 тысяч собравшихся зрителей поведение мексиканца явно не поняли. На ринг полетело все, что было под рукой у публики. Организаторам пришлось уводить Чавеса-младшего из зала под прикрытием табличек с номерами раундов.

После боя Хулио долго жаловался на нестерпимую боль, обвинял соперника в нечестной борьбе. Джейкобсу пришлось лишь констатировать, что хаос после боя не дал ему насладиться победой.