Трамп выступит с ежегодным посланием конгрессу четвертого февраля

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила президента США Дональда Трампа выступить с ежегодным посланием в конгрессе четвертого февраля. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что американский лидер согласился.

В прошлом году Трамп выступал в конгрессе не седьмого января, как планировалось, а 29 января, напоминает РИА Новости. Это произошло из-за конфликта с демократами, которые были против финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе, а также из-за самого продолжительного в истории США шатдауна (остановки работы правительства). Тогда Пелоси заявила, что не позволит президенту выступать в конгрессе до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу.

В этом году, несмотря на очередной конфликт с палатой представителей и Нэнси Пелоси из-за объявления президенту импичмента, стороны смогли относительно быстро договориться по поводу даты ежегодного послания.