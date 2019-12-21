Три человека получили ранения при стрельбе на шоссе в Канаде

На шоссе в канадском Торонто неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля. В результате ранения различной степени тяжести получили три человека.

Полицейские обнаружили машину на обочине скоростного шоссе. В ней находились двое мужчин и одна женщина с огнестрельными ранениями, пишет ТАСС, ссылаясь на Global News. Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Сейчас ведутся поиски вооруженного мужчины, который открыл стрельбу. Из-за инцидента часть шоссе была перекрыта на несколько часов.