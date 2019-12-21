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21.12.2019 05:00
Рубрика: Общество

Ученый объяснил, почему утки остаются на зимовку в Екатеринбурге

Текст: Анна Шиллер
Фото: Татьяна Казанцева Фото: Татьяна Казанцева
Фото: Татьяна Казанцева

Жители Екатеринбурга задаются вопросом: почему утки не улетают в теплые края. Эту тайну "РГ" раскрыли ученые. Оказалось, что птицы не боятся зимовать в уральских городах, потому что здесь не замерзают водоемы и, вдобавок, есть богатая кормовая база. Эксперты отмечают, что четыре года назад в Екатеринбурге они начали даже оставаться в парках, где пруд покрывался льдом.

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
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- Для птиц самое главное - доступ к воде и пище. В городах уже сформировалась устойчивая группа крякв, которые адаптировались к городской среде и привыкли здесь зимовать. Морозы они игнорируют, к примеру, в Заполярье на Северно-Ледовитом океане можно встретить полыньи, где обитают утки, - говорит Вадим Коровин, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ.

Эксперт отмечает, что тенденция у птиц оставаться на зимовку в городах существует давно. В Москве и Санкт-Петербурге уже образовались целые популяции зимующих крякв, только в уральском регионе встречается несколько сотен особей.

Многие из перезимовавших уток потом гнездятся в городских лесопарках и пригородах. Помимо крякв в городах Урала любят проводить зиму дрозды-рябинники, потому что там растет много плодовых деревьев. Например, в этом году благодаря большому урожаю рябины в регион прилетели свиристели.

Кстати

Большие споры вызывает вопрос, можно ли кормить уток хлебом. По словам научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Нины Садыковой, вред такого питания не доказан, более того, зимой без такой поддержки жителей уткам будет намного сложнее зимовать. Главное - делить хлеб на небольшие кусочки.

Тем временем

Союз охраны птиц России ежегодно проводит акцию "Серая шейка" по подсчету зимующих водоплавающих птиц. По ее итогам, в 2018 году в Екатеринбурге зимовало около 4000 птиц.

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