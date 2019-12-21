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21.12.2019 17:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Текст: Ирина Ивойлова
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вот утвержденное расписание экзаменов:

25 мая - география, литература, информатика;

28 мая - русский язык;

1 июня - ЕГЭ по базовой и профильной математике;

4 июня - история, физика;

8 июня - обществознание, химия;

11 июня - иностранные языки (кроме "говорения"), биология;

15, 16 июня - иностранные языки ("говорение").

Фото: Сергей Куксин/РГ
Кравцов: Обязательный ЕГЭ по иностранному языку разделят на два уровня

В этом году на едином государственном экзамене по иностранным языкам будут английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки.

Досрочная волна ЕГЭ в этом году начнется 20 марта. Кто может сдать ЕГЭ досрочно? Например, экстерны или выпускники колледжей, техникумов, выпускники иностранных школ. Обычно в досрочный период сдают ЕГЭ не так уж и много выпускников. В 2019 году таких было 27 тысяч, а в основной волне экзамен сдавали 750 тысяч. Первыми предметами в досрочную волну станут география и литература.

Вот расписание досрочного ЕГЭ:

20 марта - география и литература;

23 марта - русский язык;

27 марта - математика базовая и профильная;

30 марта - иностранные языки (кроме "говорения"), биология, физика;

1 апреля - иностранные языки ("говорение");

3 апреля - обществознание, информатика;

6 апреля - история, химия.

Фото: iStock
Дополнительные испытания или ЕГЭ - что выбирают вузы

В расписании ЕГЭ предусмотрены резервные сроки для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, не смог закончить работу по уважительным причинам (например, человеку стало плохо во время экзамена), чью апелляцию удовлетворили, чья работа была аннулирована. В резервный день можно будет пересдать экзамен и тем, кто не набрал нужного минимума. Всего будет три волны для резервных дней - апрельская, июньская, сентябрьская (в сентябре "резерв" только один день).

Если выпускник по каким-то причинам не дошел до пункта сдачи ЕГЭ, на двух обязательных предметах не набрал нужных баллов или во второй раз получил на экзамене "неуд", то в расписании предусмотрены дни для сентябрьской пересдачи ЕГЭ. Но сдать можно будет только русский язык и базовую математику.

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