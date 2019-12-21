В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры

Полиция обнаружила в спортклубе "Пятый элемент", который связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко, линзы видеокамер в вентиляции раздевалок, проинформировала пресс-служба Госбюро расследований.

В клубе прошли обыски по уголовному делу о продаже военного завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также о возможном исчезновении носителей секретной информации из ситуационной комнаты администрации президента.

По факту обнаружение подслушивающих устройств возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств". За это грозит лишение свободы до четырех лет.

По данным директора Госбюро расследований Романа Трубы, ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент. ГБР направило генпрокурору Руслану Рябошапке представление на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко.