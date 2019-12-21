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21.12.2019 10:47
Рубрика: В мире

В США запретили продажу сигарет и вейпа людям младше 21 года

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий продажу на федеральном уровне табачных изделий и электронных сигарет лицам до 21 года.

Запрет вступит в силу через девять месяцев: у Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов есть 180 дней, чтобы дополнить или обновить положения указа, и в этом случае они вступят в силу через 90 дней после этого.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Напомним, что подобное правило действует в отношении продажи алкоголя указанной возрастной категории американских граждан. Трамп назвал указ "большим и своевременным" шагом, который вписывается в комплекс мер по реформам в сфере здравоохранения.

Вопрос об ограничении и запрете на продажу табака лицам до 21 года долгое время продвигался в американском сенате, в частности, лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом, республиканцами Миттом Ромни и Тоддом Янгом, а также демократами, включая сенаторов Ричарда Дурбина, Тима Кейна и Брайана Шаца, отмечает CNN. Однако администрация Обамы, в прошлом заядлого курильщика, не решилась пойти на этот шаг, оставив этот вопрос на рассмотрение местных властей.

В результате по состоянию на декабрь 19 из 50 американских штатов повысили возрастную планку для курильщиков с 18 лет до 21 года. Это штаты Арканзас, Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния и Вашингтон. Кроме того, власти Вашингтона, округ Колумбия, и более 500 городов и населенных пунктов США также запретили продажу электронных сигарет и табака лицам до 21 года.

На решение властей во многом повлияли участившиеся случаи заболеваний и смертей в США от вейпинга (курения электронных сигарет). Центры по контролю заболеваний США по состоянию на декабрь выявили 54 случая смерти и более 2500 повреждений легких, связанных с вейпингом. Соединенные Штаты потряс случай пересадки двух легких из-за вейпинга несовершеннолетнему подростку.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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В сентябре этого года Дональд Трамп дал понять, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустит "очень сильные рекомендации" относительно продажи ароматизированных электронных сигарет. В Белом доме тогда пояснили, что агентство в скором времени введет запрет на продажу в США таких сигарет с ароматизаторами. Однако он до сих пор не введен.

Органы здравоохранения оказывают давление на американскую администрацию, чтобы запретить ароматизаторы, которые популярны среди молодежи. Мэтью Майерс, президент организации "Дети без табака", заявил, что повышение федерального табачного возраста до 21 года без запрета на ароматизированные электронные сигареты не остановит эпидемию электронных сигарет среди молодежи. По его словам, ароматизированные электронные сигареты вызывают сильную зависимость у детей.

Сторонники вейпинга со своей стороны утверждают, что для взрослых курильщиков они являются инструментом, позволяющим бросить курение традиционных сигарет. Владельцы вейп-магазинов, лоббируя свои интересы в политической элите США, заявляют, что ограничение продаж электронных сигарет разрушит их бизнес.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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По данным портала Gizmodo, национальное обследование по вопросу употребления табака среди молодежи, проведенное в 2019 году в США, показало, что более 5 миллионов молодых людей в настоящее время используют электронные сигареты, из которых один миллион употребляет их ежедневно. Отчет также показал, что только 5,8 процента учеников старших классов используют традиционные сигареты, а целых 27,5 процента употребляют вейп-продукты. Опросы также показывают, что более 34 миллионов совершеннолетних американцев, в возрасте от 21 года - около 13,7 процентов населения страны - пробовали или курят электронные сигареты.

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