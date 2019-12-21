В США женщина сбила девочку из-за нелюбви к мексиканцам

В штате Айова произошло дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стала ненависть к людям другой национальности.

Подробности сообщила газета The Washington Post. 42-летняя американка находилась за рулем грузовика, когда увидела 14-летнюю девочку, внешне похожую на мексиканку. Женщину это так разозлило, что она свернула на тротуар и сбила подростка, после чего прибавила газу и покинула место происшествия.

Ребенку помогли прохожие, а злоумышленницу оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские были шокированы признаниями задержанной.