Видео: Два круизных лайнера столкнулись в мексиканском порту

Два круизных лайнера столкнулись во время швартовки в Мексике. Инцидент произошел у острова Косумель в Карибском море. Лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival, задел носом другое судно компании.

В момент ЧП в районе причала наблюдались сильные волны. Во время эвакуации один пассажир получил легкие травмы, сообщает Reuters. "Мы оцениваем ущерб, но речь не идет о проблемах, которые могли бы повлиять на мореходность судов", - заявил представитель компании.

Из-за инцидента три других круизных лайнера были вынуждены изменить свой маршрут.