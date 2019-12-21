Власти Колумбии запретили Uber

В Колумбии официально запретили Uber. Мобильный агрегатор теперь вне закона. Такое решение было принято управлением промышленности и торговли, которое встало на сторону местного оператора такси Cotech. Указ уже вступил в силу.

Предоставление услуг с использованием мобильного приложения Uber на территории Колумбии должно быть приостановлено немедленно, отмечается в документе. Ранее Cotech пожаловался на отток клиентов и обвинил Uber в нарушении правил, регулирующих рынок. Об этом пишет РИА Новости.