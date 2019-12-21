Власти Мексики экстрадировали в США сына наркобарона

Мексиканские власти экстрадировали в США Исмаэля Империаля - сына Исмаэля Самбады, одного из основателей наркокартеля "Синалоа". В пятницу он уже предстал перед судом в Сан-Диего (штат Калифорния).

Мужчину обвиняют в контрабанде крупных партий наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты, их последующей продаже, а также в отмывании денег. В ходе слушания в США Самбада-младший настаивал на своей невиновности, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Televisa. Следующее судебное заседание назначено на февраль будущего года.

Напомним, Хоакин Гусман ("Коротышка") - бывший главарь наркокартеля "Синалоа", был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в 2017-м году. В феврале этого года он был признан виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля наркобарон был приговорен к пожизненному заключению и выплате компенсации в размере 12,6 миллиарда долларов.