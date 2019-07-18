Мексиканского наркобарона "Коротышку" приговорили к пожизненному сроку

Таким образом, была поставлена точка в судебном заседании, которое продолжалось почти полгода: 62-летний Гусман был признан виновным жюри присяжных в феврале в незаконной торговле тоннами кокаина, героина и марихуаны и участии в многочисленных заговорах с целью убийства в качестве босса картеля Синалоа, давно известного как одна из крупнейших и наиболее жестоких организаций наркоторговцев в Мексике.

"Эль-Чапо" - один из самых влиятельных наркобаронов в мире, родившийся в бедной мексиканской деревушке и окончивший только три класса школы, был пойман 8 января 2016 года в Мексике после полугода охоты по всей стране. В 2017 году его экстрадировали в США.

Он накапливал власть в 1990-х и 2000-х годах благодаря частым кровопролитным войнам с конкурентами, став в итоге самым известным лидером картеля Синалоа. Свидетели, заключившие сделку со следствием, среди которых были некоторые из старших помощников Гусмана и его бывшая любовница, рассказали, как он построил сложную организацию, напоминающую многонациональную корпорацию. По словам свидетелей, он отправлял наркотики в США через сеть самолетов и лодок, имел подробные бухгалтерские книги и систему шифрованной электронной связи, проходящую через секретные компьютерные серверы в Канаде. Картель Синалоа переправлял тонны кокаина в Соединенные Штаты - через туннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и даже в поддельных баночках, якобы содержащих перец чили. Свое прозвище он получил за рост в 165 сантиметров.

При вынесении приговора судья Коган сказал, что "абсолютное зло" преступлений Гусмана стало очевидным во время судебного разбирательства. Реймонд Донован, сотрудник американского Агентства по борьбе с наркотиками, возглавлявший усилия по поимке и экстрадиции наркобарона, сказал, что осуждение и приговор Гусману представляют "справедливость не только для мексиканского правительства, но и для всех его жертв в Мексике".

Еще в феврале выяснилось, что "Коротышке" грозят обвинения по 11 пунктам, в том числе заговору с целью отмывания доходов от наркотиков, распространению кокаина, героина, марихуаны и других наркотиков и использованию огнестрельного оружия.

Гусман, который ранее не дал показаний в свою защиту, в финальной речи обратился к суду, умоляя о пощаде и помиловании. "Поскольку правительство Соединенных Штатов собирается отправить меня в тюрьму, где мое имя больше никогда не будет услышано, я пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать, что здесь нет справедливости", - сказал он суду. Он заявил, что его заключение под стражу в столичном исправительном центре в нижнем Манхэттене было "пыткой". "Я был вынужден пить антисанитарную воду. Мне было отказано в доступе к свежему воздуху и солнечному свету. Единственный солнечный свет, который у меня есть в камере, проходит через вентиляционное отверстие. Чтобы спать, я должен забивать уши туалетной бумагой из-за воздуха из воздуховода. Моей жене до сих пор не разрешили навестить меня, мне не разрешили обнять моих дочерей. Я подвергался физическим, психологическим и психическим пыткам 24 часа в сутки", - пожаловался наркобарон.

Многие в его родной деревушке считают Гусмана фигурой уровня Робин Гуда, который не только помог бедной горной деревне, где он вырос, но и соседним общинам, отмечает Reuters. Торговцы продают статуэтки усатого Гусмана с ружьем и гранатами, а также фото наркобарона в рамке, рядом с красочными четками и изображениями Иисуса Христа.

Эксперты говорят, что, Гусман попросту давил на жалость. Учитывая историю преступника, дважды убегавшего из тюрем с максимальной степенью защиты в Мексике, и продолжающегося бизнеса картеля в Синалоа, правительство США, вероятно, потребует, чтобы "Коротышка" отбывал наказание в тюрьме "Супермакс" федерального правительства во Флоренции, штат Колорадо. Объект настолько безопасен, настолько удален и настолько суров, что его называют "Алькатрас Скалистых гор". В этом учреждении находятся самые опасные преступники и террористы. Среди них - террорист-"унабомбер" Тед Качиньский, один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Закариас Муссауи, а также исполнитель взрыва в торговом центре в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года Терри Николс.

Находящиеся здесь около 400 заключенных в течение 23 часов в сутки содержатся в небольшой камере размером два на три с половиной метра с окном шириной в 10 сантиметров и железобетонной кроватью, прикованной к стене. Наружные заборы из колючей проволоки, массивные бронированные вышки с артиллерийским оружием, вооруженные патрули и служебные собаки делают попытки побега из данного заведения бесполезными. Ближайший населенный пункт в этой пустынной местности находится в двух часах езды.

Добавим, что "роман с правосудием" у "Коротышки" еще не закончен. По оценкам властей США, несмотря на изъятие почти 200 тонн кокаина у картеля Синалоа, Гусман накопил состояние в 14 миллиардов долларов за три десятилетия в результате контрабандных операций. Правительство США намерено добиваться изъятия приблизительно 12,66 миллиардов долларов имущества наркобарона.