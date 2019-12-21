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21.12.2019 00:30
Рубрика: В мире

Жертвами столкновений в индийском Уттар-Парадеш стали шесть человек

Несколько дней продолжаются беспорядки в индийском штате Уттар-Парадеш, жители которого протестуют против недавно одобренных парламентом поправок в закон о гражданстве. Жертвами столкновений протестующих с полицией за 20 декабря стали шесть человек. Не менее 50 служителей правопорядка получили различные травмы. Всего же с начала массовых протестов погибли уже 17 человек.

Число пострадавших в столкновениях в Кашмире достигло 197
Фото: REUTERS/Ajay Verma
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Причиной возмущения жителей штата стало нововведение, благодаря которому немусульмане из соседних стран региона могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине. Речь, в первую очередь идет о Пакистане и Бангладеш, в меньшей степени - об Афганистане. Против этого в первую очередь выступили индийские мусульмане.

Ранее в связи с этим же законопроектом были волнения в штате Ассам, жители которого обеспокоились возможной массовой миграцией в их регион жителей соседнего Бангладеш.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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