Жителей средней полосы России ждут новые температурные рекорды

В начале следующей недели место теплого атлантического циклона займет южный. Он будет довольно мощный и принесет теплый воздух из восточного средиземноморья, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Уже в понедельник в центральных областях ночью ноль - плюс 5 градусов. В понедельник днем плюс 3-8 градусов, что выше нормы на 10 градусов. Тепло будет и во вторник - плюс 2-7 градусов. При этом осадки ожидаются слабые и преимущественно в виде дождя.

Ночью придет антициклон и немного похолодает - до минус 3 - плюс 2 градусов. Примерно такой же погодой закончится следующая неделя. По словам Паршиной, повторяется сценарий 2017 года, когда в конце декабря не было осадков и снега. И температура была выше нуля градусов. Новый 2018 год москвичи встречали без снега. Он нападал только 5 января. Кстати, на редкость снежным потом оказался февраль.

Если говорить о декабре XXI века, то всего пять раз календарный год завершался холодной погодой, отмечают в Гидрометцентре. Последний раз холодным был декабрь 2012 года, аномалия составила минус 2,5 градуса. Самым же морозным был декабрь 1933 года, средняя месячная температура тогда оказалась ниже нормы на 7,1 градуса. Аномалия температуры около минус 7 градусов наблюдалась в 1907 и 1955 годах.

Самая теплая погода была в декабре 2006, 2015 и 2017 годов. Причем, в 2006 году днем температура достигала плюс 9 градусов. Но на рубеже 2006-2007 годов под Новый год все-таки похолодало, образовался снежный покров высотой 5-7 см, который вскоре растаял, и снег выпал снова только 21 января.