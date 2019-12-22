Адвокаты смогут работать за процент от выигрыша в деле

Федеральная палата адвокатов РФ создала рабочую группу, которая пропишет правила работы защитников за так называемые "гонорары успеха". Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

"У нас много научных и публицистических разработок, адвокаты и ученые неоднократно высказывались на эту тему. Мы все обобщим, и к 1 марта правила будут приняты", - заявил Юрий Пилипенко.

Напомним, недавно приняты значительные поправки в закон об адвокатуре. Помимо прочего новации разрешают защитникам работать на условиях гонорара успеха, то есть за долю от будущих взысканных сумм. Это снимает финансовый груз с плеч граждан, которым нужна юридическая помощь.

В жизни часто так получается, что у честных людей нет денег. Потому им трудно себя защитить в правом деле, ведь судебный процесс требует затрат здесь и сейчас. Но теперь любой человек, за которым правда, сможет сделать адвокату роскошное предложение: поделиться частичкой своей удачи.

При этом условие о "гонораре успеха" не сможет включаться в соглашение на оказание юридической помощи по уголовным и административным делам. Зато гонорары успеха могут оказаться полезными, скажем, в делах о защите прав потребителей и в арбитражных спорах бизнесменов.

Но главный заработок адвоката при такой системе все-таки составит процент от удачи.

Как рассказывают эксперты, до сих пор гонорар успеха иногда применяется в качестве дополнительного поощрения работы адвоката в случае выигрыша дела. Такая практика использовалась в основном при работе с юридическими лицами, крупными компаниями. При этом был большой риск, что клиент-победитель откажется потом платить, а суды признают этот пункт договора незаконным.

Но теперь адвокаты и клиенты смогут смело договариваться о работе на результат, условие законное, и счастливому победителю не уйти от своих обещаний.

Еще одна новация: устанавливается, что совет Федеральной палаты адвокатов определяет порядок распределения между адвокатами дел по назначению (когда защитник предоставляется гражданину государством) через использование автоматизированной информационной системы. Иными словами, очередность установит компьютер.

Следователи уже не смогут приглашать в дело тех адвокатов, кого хочется. Правоохранители будут только направлять заявку в адвокатуру - кто придет, тот придет.

Как рассказала советник ФПА РФ Елена Авакян, сейчас ФПА разрабатывает комплексную информационную систему адвокатуры России. Именно с помощью данной системы будут распределяться среди адвокатов заявки на работу по назначению.

Еще данная система будет использоваться для приема онлайн-экзаменов у кандидатов в адвокаты. Но все это только часть возможностей будущей информационной системы адвокатуры. Планируется, что она будет интегрирована с информационными пространствами судов и порталом государственных услуг, а также будет использоваться для коммуникации с государственными органами через систему межведомственного электронного взаимодействия. У каждого адвоката появится личный кабинет в данной системе.