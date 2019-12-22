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22.12.2019 17:45
Рубрика: Власть

Защита наудачу

Адвокаты смогут работать за процент от выигрыша в деле
Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов РФ создала рабочую группу, которая пропишет правила работы защитников за так называемые "гонорары успеха". Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"У нас много научных и публицистических разработок, адвокаты и ученые неоднократно высказывались на эту тему. Мы все обобщим, и к 1 марта правила будут приняты", - заявил Юрий Пилипенко.

Напомним, недавно приняты значительные поправки в закон об адвокатуре. Помимо прочего новации разрешают защитникам работать на условиях гонорара успеха, то есть за долю от будущих взысканных сумм. Это снимает финансовый груз с плеч граждан, которым нужна юридическая помощь.

Фото: iStock
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В жизни часто так получается, что у честных людей нет денег. Потому им трудно себя защитить в правом деле, ведь судебный процесс требует затрат здесь и сейчас. Но теперь любой человек, за которым правда, сможет сделать адвокату роскошное предложение: поделиться частичкой своей удачи.

При этом условие о "гонораре успеха" не сможет включаться в соглашение на оказание юридической помощи по уголовным и административным делам. Зато гонорары успеха могут оказаться полезными, скажем, в делах о защите прав потребителей и в арбитражных спорах бизнесменов.

Но главный заработок адвоката при такой системе все-таки составит процент от удачи.

Как рассказывают эксперты, до сих пор гонорар успеха иногда применяется в качестве дополнительного поощрения работы адвоката в случае выигрыша дела. Такая практика использовалась в основном при работе с юридическими лицами, крупными компаниями. При этом был большой риск, что клиент-победитель откажется потом платить, а суды признают этот пункт договора незаконным.

Но теперь адвокаты и клиенты смогут смело договариваться о работе на результат, условие законное, и счастливому победителю не уйти от своих обещаний.

Еще одна новация: устанавливается, что совет Федеральной палаты адвокатов определяет порядок распределения между адвокатами дел по назначению (когда защитник предоставляется гражданину государством) через использование автоматизированной информационной системы. Иными словами, очередность установит компьютер.

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Следователи уже не смогут приглашать в дело тех адвокатов, кого хочется. Правоохранители будут только направлять заявку в адвокатуру - кто придет, тот придет.

Как рассказала советник ФПА РФ Елена Авакян, сейчас ФПА разрабатывает комплексную информационную систему адвокатуры России. Именно с помощью данной системы будут распределяться среди адвокатов заявки на работу по назначению.

Еще данная система будет использоваться для приема онлайн-экзаменов у кандидатов в адвокаты. Но все это только часть возможностей будущей информационной системы адвокатуры. Планируется, что она будет интегрирована с информационными пространствами судов и порталом государственных услуг, а также будет использоваться для коммуникации с государственными органами через систему межведомственного электронного взаимодействия. У каждого адвоката появится личный кабинет в данной системе.

Власть Право Юрконсультация

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