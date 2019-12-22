Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики

39-летней российской актрисе театра, кино и ТВ, звезде ситкома "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой вновь предстоит предстать перед судом.

На это раз, передает ТАСС, по делу о хранении кокаина

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по части 1 статьи 228 УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".

Как рассказали агентству в суде, "в настоящее время дело передано по подсудности".

При этом источник, близкий к следствию, уточнил: дело актрисы будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы, по месту прописки обвиняемой.

Напомним. В конце сентября сотрудники ГИБДД остановили - в рамках мероприятия "нетрезвый водитель" - на Стромынке автомобиль Cadillac, за рулем которого находилась Бочкарева. При этом поведение звезды показалось сотрудникам подозрительным - женщина "заметно нервничала", а при проверке документов инспекторы "почувствовали от нее запах алкоголя". Вследствие чего, в присутствии понятых, предложили актрисе пройти медицинское освидетельствование. От которого Бочкарева отказалась.

Далее в ходе досмотра у актрисы был найден "пакет с порошкообразным веществом". Которое, согласно исследованию, оказалось кокаином.

В настоящее время Бочкарева находится под подпиской о невыезде.

Отмечено, что ч. 1 ст. 228 УК РФ предусматривает санкции в виде от сорока тысяч рублей штрафа и до трех лет лишения свободы.