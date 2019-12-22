Александр Хованов: Про Капризова в "Миннесоте" спрашивают постоянно

Сборная России продолжает подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.

Накануне наши провели контрольный матч с Казахстаном, в котором разгромили соперника со счетом 5:0. А в понедельник, 23 декабря, команда Валерия Брагина сыграет со словаками. По итогам этого матча определится окончательная заявка нашей сборной.

Вне зависимости от того, какой она окажется, уже сейчас понятно, что этот состав "молодежки" один из сильнейших за последние годы. Но даже на таком фоне выделяется центрфорвард Александр Хованов, выступающий за клуб "Монктон" в юниорской лиге Квебека. Весной воспитанник "Ак Барса" подписал контракт с "Миннесотой", но не смог дебютировать в НХЛ из-за операции на ноге летом. А юниорский хоккей он явно перерос. В этом сезоне он уже в 26 играх набрал 53 (23+30) очка. О жизни в канадской провинции и о многом другом Хованов рассказал в эксклюзивном интервью "РГ".

С каким настроением приехал в команду? Ты мог сыграть за "молодежку" еще в прошлом году, но не получилось...

Александр Хованов: Настроение отличное. Со многими ребятами мы играли еще в юниорской сборной. Настрой запредельный. Ждем не дождемся, когда уже начнется турнир.

Многие специалисты говорят, что сейчас у нас подобралась одна из сильнейших команд за несколько лет…

Александр Хованов: Согласен. Состав в этом году боеспособный. Все знают свою роль в команде. Теперь нам надо сыграть, как одно целое, выполнить общую задачу.

В тренерский штаб "молодежки" вошли легендарные Игорь Ларионов и Николай Хабибулин. Уже почувствовали от них отдачу?

Александр Хованов: Здорово, когда такие легенды работают бок о бок с тобой. Мы наслаждаемся этими моментами. Стараемся захватить как можно больше информации, чтобы воплотить их идеи на льду.

Как формулируются задачи сборной на турнир? Медаль будет успехом или для нас существует только первое место?

Александр Хованов: Надеюсь, будем идти от игры к игре, прибавлять. Медаль - это, конечно, неплохо, но думаю, и так все понимают, какая у нас задача на чемпионат мира.

Месяц назад на лентах появилась шок-новость. Хованов укусил соперника во время матча юниорской лиги Квебека. Что там случилось?

Александр Хованов: На самом деле там не так все криминально было, как расписали в прессе. Не то что я подъехал к кому-то и укусил в шею, как вампир. Была драка, несколько человек выкрутили мне руки, какой-то парень засунул мне ладонь в лицо и начал буквально растягивать рот. Мне ничего не оставалось, кроме как укусить (смеется).

У нас вообще все ребята эмоциональные, как на подбор. Эта эмоциональность во вред не пойдет?

Александр Хованов: Все нормально. Молодые парни, много эмоций. Тренеры нас, конечно, иногда утихомиривают. Но мы и сами должны следить за собой. Чтобы эмоции не переходили на игру, на дисциплинарные штрафы по десять минут. Надо соблюдать дисциплину.

Летом ты тоже мелькнул в новостях. Писали, что Хованову удаляли опухоль на ноге. А это что за история?

Александр Хованов: Да еще с прошлого сезона была травма, растяжение. Образовался небольшой сверток крови, но мне говорили, что ничего страшного, и я продолжал играть. Все-таки плей-офф шел. А уже летом, когда я стал более упорно тренироваться, давать нагрузки, нога начала побаливать. Пошел, проверился, выяснилось, что нарост на кости. Нужна лазерная операция. Вроде ничего особенного, но название неприятное: доброкачественная опухоль.

То есть испугаться ты не успел?

Александр Хованов: Да нет, врачи сразу успокоили. Мол, не переживай. Лазером все удаляется, даже резать не стали. Операция - два часа.

Но тренировочный лагерь "Миннесоты" тебе пришлось пропустить. Обидно, наверное, было…

Александр Хованов: Конечно, было неприятно. Все лето готовился, чтобы показаться себя там. Но тут уж ничего не поменяешь. Здоровье важнее. Самое главное, что восстановился, продолжаю играть. Вообще для меня главным было к чемпионату мира подойти полностью здоровым.

Наверное, мало кто пристально следит за лигой Квебека, но если судить по статистике, ты буквально разрываешь всех. Нет ощущения, что ты уже перерос этот уровень?

Александр Хованов: Конечно, хотелось уже в этом году себя попробовать на новом уровне. И в КХЛ звали, и в Европу. Но я подписал контракт с "Миннесотой", и выбора особого у меня не оставалось. Остается только играть, показывать результат. По крайней мере, я сейчас получаю удовольствие, набираю очки, команда побеждает.

Почему не получилось в КХЛ уехать?

Александр Хованов: Переговоры шли до последнего момента, "Ак Барс" был готов меня подписать. Но "Миннесота" решила, что этот год лучше провести в Северной Америке, чтобы потом лучше влиться в команду. Если бы я не подписал контракт с "Миннесотой", еще можно было о чем-то говорить. Так решил клуб, и нет оснований ему не доверять.

То есть речи о предубеждении против КХЛ не шло?

Александр Хованов: Нет, такого не было. Был не против поиграть в России пару лет, тем более дома в Казани. Все родные рядом. Надеюсь, решение окажется правильным.

Что это за город, Монктон, в котором ты играешь?

Александр Хованов: Это пару часов лёта от Торонто. Город неплохой, на мой вкус, один из лучших в Квебеке. И арена у нас новая на десять тысяч, построили в прошлом году. Хорошо еще для меня, что город англоязычный. В принципе, мне все нравится.

Не скучно?

Александр Хованов: Да нет, нормально. Есть куда сходить с ребятами. В кино, торговый центр. Есть чем заняться.

Достопримечательности имеются?

Александр Хованов: Да нет, ничего особенного. Хотя вот летом можно поехать на океан. 40 минут езды. Там всегда очень много народу, пати постоянно устраивают.

Я читал, в Монктоне большая российская диаспора…

Александр Хованов: Да, много нашего народу. Многие в футболках с моей фамилией ходят. После игр подходят, общаемся.

Как у тебя обстоит дело с английским языком?

Александр Хованов: Английский выучил без проблем. Когда приехал три года назад, знал буквально два слова. А сейчас уже хорошо говорю.

На французский не замахивался?

Александр Хованов: Даже не пытался. Когда ребята начинают по-французски что-то говорить, прошу на английский перейти (улыбается).

Нам тут постоянно твердят, что в "Миннесоте" спят и видят, когда к ним приедет Кирилл Капризов. Там правда его так ждут или это все сказки?

Александр Хованов: Да, все время про него спрашивают, общаемся мы или нет. Так-то мы немного с ним общаемся, переписываемся немного. Так вот, все интересуются, какое у него мнение о "Миннесоте", что он думает об НХЛ. Рассказывай ему, говорят, только хорошее. Одним словом, очень ждут его там.

А что вообще сейчас из себя представляет этот клуб?

Александр Хованов: В "Миннесоту" пришел новый генеральный менеджер, взят курс на омоложение. У многих возрастных игроков заканчиваются контракты, и, как мне говорило руководство, сейчас будут подпускать новых ребят. Надеюсь, года через два у нас соберется очень боеспособная команда, которая станет бороться за Кубок Стэнли.