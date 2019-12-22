Бельгийский суд вынес приговор за геноцид в Руанде

Впервые в бельгийской судебной практике человека осудили за геноцид, который произошел за пределами страны. На скамье подсудимых предстал бывший государственный служащий Руанды Фабьен Нереце. Он был арестован еще в 2011 году во Франции, где пребывал в статусе беженца. Подданным Бельгии Нереце никогда не был, однако принятый там в 1993 году закон об "универсальной компетенции" бельгийского суда позволяет рассматривать дела в отношении граждан других государств, совершивших военные преступления или преступления против человечности.

Суд присяжных в Брюсселе признал Фабьена Нереце виновным в военных преступлениях в ходе геноцида в Руанде 1994 года. По данным следствия, он отдал приказ об убийстве 11 человек из африканского племени тутси во время этнических чисток. Речь идет о событиях в руандской столице Кигали, а также в административных округах Гитарама и Руэнгери. Во время процесса прокурор процитировал выступления Нереце на митингах, где тот призывал к массовому убийству тутси. Сторона обвинения требовала приговорить его к 30 годам лишения свободы, однако, по словам судьи Софи Леклерк, при вынесении приговора суд учел возраст обвиняемого как смягчающее обстоятельство. В итоге бывший чиновник получил 25 лет тюрьмы. При этом, несмотря на многочисленные показания свидетелей, Нереце так и не признал свою вину.

К слову, в Бельгии уже проходили судебные процессы по делам руандских преступников в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, однако обвиняемых не признавали виновниками геноцида. Напомним, массовое убийство тутси осуществлялось в Руанде в период с 6 апреля по 18 июля 1994 года по приказу правительства хуту. По данным ООН, во время геноцида погибло не менее 800 тысяч человек. Это 20 процентов населения страны.