Бюст Петра Чайковского вернулся в Гевандхауз Лейпцига

В Гевандхаузе Лейпцига - одном из известнейших концертных залов Европы - установлен бюст Петра Ильича Чайковского. Создан он был в 2019 году по заказу международного культурного проекта "Русские сезоны" в бывшей Императорской Академии художеств, которая сегодня носит имя Ильи Ефимовича Репина.

Скульптурный портрет композитора выполнен из бронзы и представляет собой свободную копию произведения русского скульптора, академика Академии художеств Роберта Робертовича Баха (1859-1933). Автор бюста - выпускница факультета скульптуры Академии художеств Екатерина Пильникова, чье самое известное на сегодняшний день произведение (им сразу стала дипломная работа) "Актер Федор Волков - основатель русского театра" - стоит в фойе Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Екатерина Пильникова училась в мастерской профессора Альберта Чаркина, в творческой мастерской Григория Ястребенецкого, участвовала в подготовке экспозиции в Павильоне России на Венецианской бьеннале в 2019 году. Работает в реалистической манере.

"Это единственный бюст русского композитора в одном из самых выдающихся концертных залов Европы, - отметил директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев. - Его установка - шаг в созидательном укреплении культурных взаимоотношений наших стран. Бюст передан в дар Гевандхаузу от Российской Федерации. Мы искренне рады, что нам удалось внести свой вклад в сохранение наследия русской культуры".

Инициатива по установлению бюста Чайковского принадлежала Гевандахаузу и мэрии Лейпцига. В год проведения "Русских сезонов" в Германии администрация Лейпцига обратилась в Консульство РФ в Германии с предложением увековечить память о выдающемся русском композиторе. Именно в Гевандхаузе в 1888 году состоялся дебют Чайковского как дирижера - была исполнена "Первая оркестровая сюита". При этом бюст Чайковского работы знаменитого российского скульптора Роберта Баха, установленный в этом зале еще в 1900 году, был утрачен во время Второй Мировой войны.

P.S.

В Германии "Русские сезоны" в 2019 году объединили 90 российских столичных и региональных учреждений культуры, которые представили немецкому зрителю 74 выставки, 98 театральных постановок, 75 концертов симфонической музыки, 65 балетных спектаклей, 51 гастрольный проект народных и джазовых коллективов, 74 фестиваля в 90 городах Германии. "В 2019 году "Русские сезоны" обновили рекорды как по числу зрителей, так и по разнообразию представленной программы, - приводит слова Владимира Мединского пресс-служба Министерства культуры РФ. - Отличительной особенностью фестиваля стало участие в нем национальных коллективов из регионов России. Такой формат мы планируем развивать и впредь".