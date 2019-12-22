23 декабря в Единой лиге ВТБ пройдет матч с приставкой "супер" - подмосковные "Химки", которые возглавляют турнирную таблицу, примут четвертую команду лиги - "Локомотив-Кубань".

Для химчан матч будет очень принципиальным, поскольку в нынешнем сезоне клуб пока не проиграл ни одного матча в рамках Единой лиги.

В свою очередь, краснодарцы провели под руководством вновь пришедшего в команду Евгения Пашутина уже три матча. И если дебютировал Пашутин в Лиге ВТБ с победы над "Пармой", то в решающем матче Еврокубка с турецким "Тофашем" железнодорожники победу упустили и не смогли попасть в Топ-16 Еврокубка. Понятно, что игроки "Локо" мечтают реабилитироваться в глазах своих болельщиков и несомненно дадут бой лидеру.

В минувшем туре Евролиги все три российских клуба - "Химки", ЦСКА и "Зенит" - одержали победы

"Химки" - очень сбалансированная команда. Наш соперник забивает большое количество очков и играет от нападения, имеет в своем составе много снайперов и агрессивную переднюю линию, которая хорошо подбирает и отлично играет на аллей-упах. Основное оружие - это Алексей Швед. Наша задача состоит в том, что нужно полностью сфокусироваться, максимально затруднить броски снайперов с периметра. Нужно играть очень внимательно, чтобы все броски соперника были с сопротивлением, контролировать ритм, не давать "Химкам" убегать, ведь они большое количество очков забивают с быстрых отрывов. Нужно максимально плотно сыграть с большими игроками "Химок", не дать им сделать много подборов на нашем щите и набирать много очков "второго шанса". Будем искать слабые стороны противника, играть в командный баскетбол. "Химки" используют агрессивную защиту, так что нужно хорошее движение мяча в атаке, - приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.

Ну а накануне "Химки" равно провели очередной поединок в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

На своем паркете "желто-синие" принимали "Жальгирис".

Поединок проходил с преимуществом российского клуба, который лидировал на протяжении практически всего матча.

В итоге подопечные Римаса Куртинайтиса одержали победу - 83:74.

Главной ударной силой у победителей в этот вечер выступили Стефан Йович и Алексей Швед. Сербский разыгрывающий допустил всего один промах, набрав 25 очков, столько же и у Шведа.

Комментируя итоги игры, наставник "Химок" Куртинайтис остался доволен настроем команды, о чем сообщил журналистам:

- Мы проделали отличную работу в защите, на подборе, а также нашли резервы в нападении, так как обычно делаем по 17-18 потерь, и именно в этом компоненте нужно улучшать игру. Также мы показали отличную энергию и самоотдачу, что особенно требовалось от команды, так как подготовить что-то особенное на двойной неделе достаточно сложно. Повторюсь, самое главное, было показать хорошую энергию, и сегодня с этим было все в порядке.

Один из героев встречи - Стефан Йович, в свою очередь, порадовался игре в обороне:

- "Жальгирис" играл плотно все сорок минут. Это хорошая команда, однако сегодня мы показали очень хорошую энергию в защите, и именно защита стала ключевым фактором победы. Самое главное было сыграть энергично и быть сосредоточенными все сорок минут.

Другие наши клубы, играющие в Евролиге, также порадовали болельщиков победами.

ЦСКА сумел вырвать победу в игре с "Анадолу Эфесом" - 81:80.

24 очка в составе победителей набрал защитник Майк Джеймс.

Также на выезде победил петербургский "Зенит", который смог дожать "Фенербахче" - 84:81.

Ранее за все время в регулярном чемпионате Евролиги "Зенит" обыгрывал только три команды, две из них на выезде: в гостях над "Жальгирисом" и "Олимпиакосом", а дома был повержен французский АСВЕЛ.