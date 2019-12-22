На домашней вечеринке в Чикаго расстреляны 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго, район Энглвуд. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Согласно имеющейся информации, все пострадавшие были госпитализированы, четыре человека находятся в критическом состоянии. Полицейские уже задержали одного подозреваемого, при котором обнаружили револьвер.

По словам очевидцев, всего было несколько выстрелов, первый из которых прогремел внутри дома.