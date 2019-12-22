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22.12.2019 23:02
Рубрика: Спорт

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" под руководством Моуринью

Текст: Максим Домчев

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Челси". Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0 в пользу гостей.

Фото: Петр Коновалов/ТАСС
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Уже на 12-й минуте встречи бразилец Виллиан вывел "Челси" вперед, он же в самой концовке первой половины встречи оформил дубль, реализовав пенальти. Окончательно надежды "Тоттенхэма" отыграться пропали после того, как на 62-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален кореец Сон Хын Мин.

Таким образом, "Челси" после победы занимает четвертое место, набрав 32 очка. "Тоттенхэм" на седьмой строчке, в его активе 26 очков.

Кстати, уступив "Челси", главный тренер "шпор" Жозе Моуринью впервые в карьере потерпел домашнее поражение от команды, которую ранее возглавлял.

Кроме того, матч омрачился скандированиями в адрес защитника "Челси" Антонио Рюдигера. После того, как Сон был удален после нарушении на Рюдигере, болельщики "шпор" начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес игрока.

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